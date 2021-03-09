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Зеленский подписал новую редакцию закона о финансовом лизинге
Президент Украины Владимир Зеленский подписал новую редакцию закона "О финансовом лизинге", которая определяет общие принципы финансового лизинга в стране в соответствии с международным правом.
Как сообщает пресс-служба президента во вторник, указанный закон позволит защитить права лизингополучателей, лизингодателей, создать конкурентную среду в этой сфере и гармонизирует законодательство Украины с правом Европейского Союза.
Согласно документу, государственное регулирование и надзор на рынке финансового лизинга осуществляет национальный банк Украины.
Закон также определяет признаки финансового лизинга и его объекты. В частности, это может быть имущество, не запрещенное законом к свободному обращению на рынке и не запрещенное к передаче в лизинг. Не могут быть объектами финансового лизинга земельные участки и другие природные объекты, а также объекты, определенные ч.2 ст.3 закона "Об аренде государственного и коммунального имущества".
В пресс-службе отмечают, что финансовый лизинг является одним из факторов роста конкурентоспособности отечественных предприятий, улучшения качества их услуг, повышения эффективности производства, как следствие - укрепление позиций на отечественном рынке и повышения шансов для выхода на международный. В развитых странах через лизинг осуществляется почти треть инвестиций в основные средства, тогда как в Украине этот показатель в последние годы колеблется в пределах 3-4%.
Подписанный закон усовершенствует инструмент финансового лизинга, расширит возможности предприятий для обновления производственных мощностей, приобретение транспорта, оборудования, техники, недвижимости. Все это будет способствовать увеличению производства валового продукта, а, следовательно, росту поступления налогов в государственный бюджет.
Закон "О финансовом лизинге" №1201-IX, который Верховная Рада приняла 4 февраля 2021 года, вступит в силу через три месяца со дня его опубликования и будет применяться к отношениям, возникшим после дня вступления его в силу.
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