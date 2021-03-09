В JPMorgan увидели спрос на биткоин со стороны институционалов

Глава отдела исследований в JPMorgan Джойс Чан в интервью CNBC отметила, что в банке впервые увидели спрос на биткоин со стороны институциональных инвесторов.

При этом аналитик выразила обеспокоенность оценкой первой криптовалюты, капитализация которой с сентября увеличилась на $700 млрд при притоке капитала всего в $11 млрд.

Ранее она с коллегой Эми Хо рекомендовала клиентам банка разместить 1% своего портфеля в биткоине и других криптовалютах в качестве хеджирования против акций, облигаций и сырья.

Чан полагает, что спрос на альтернативы традиционным инвестициям сохранится, но относительно биткоина как страховки от падения рынков заметила:

«Прямо сейчас во время серьезной просадки капитала мы не видели, чтобы это было эффективным хеджированием».

Она подтвердила свое мнение об усилении конкуренции между финтехом и традиционными банками на фоне пандемии.

«Финансовые технологии становятся мейнстримом после этой пандемии, поскольку действительно существует спрос на цифровые услуги - меньше личных транзакций», - считает Чан.



