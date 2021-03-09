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Справочный курс гривны 9 марта понижен на 5,69 коп до 27,7511 грн/$1
12:32 09.03.2021 |
Национальный банк 9 марта понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 5.69 коп. до 27.7511 UAH/USD.
|Показатель
|05.03.2021
|09.03.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6942
|27.7511
|0.206
Данные: НБУ
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