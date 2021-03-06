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На этой неделе НБУ купил на межбанке 20 миллионов долларов
22:08 05.03.2021 |
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
В предыдущие две недели Нацбанк не осуществлял валютных интервенций на рынке.
Всего с начала года регулятор купил на межбанке 260 млн долл, а продал - 20 млн долл.
В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд долларов, а продал 3,89 млрд долларов.
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