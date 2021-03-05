Международные резервы Украины в феврале сократились из-за выплат по госдолгу - НБУ

Национальный банк Украины пояснил сокращение международных резервов Украины в феврале на 1% до $28,54 млрд выплатами по госдолгу, указано в сообщении центробанка в пятницу.

"Валютные поступления в пользу правительства от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) в феврале составили $456,7 млн. В то же время общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составлял $633,9 млн (в эквиваленте)", - отметил НБУ.

Из этой суммы $489,2 млн были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, $33,7 млн - на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

"Кроме того, в феврале правительство и Национальный банк выплатили $213,1 млн (в эквиваленте) в пользу Международного валютного фонда (МВФ)", - добавил центробанк.

На международные резервы в минувшем месяце повлияли также операции Нацбанка на межбанке."В начале февраля предложение на валютном рынке превышало спрос, в частности, вследствие наращивания портфеля ОВГЗ нерезидентами. Это позволило центробанку выкупить в резервы $200 млн. Последние две недели февраля межбанковский валютный рынок был сбалансированным, поэтому НБУ не выходил на валютный рынок. Интервенции по продаже валюты в минувшем месяце не проводились", - указано в сообщении.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,6 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка, подчеркнул регулятор.

Как отметил центробанк, на динамику международных резервов в феврале влияла также переоценка финансовых инструментов вследствие смены рыночной стоимости и курсов валют.

"В минувшем месяце их стоимость сократилась на $87,5 млрд в эквиваленте", - отметил НБУ.