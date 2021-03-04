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Справочный курс гривны 4 марта повышен на 9,27 коп до 27,7708 грн/$1
12:19 04.03.2021 |
Национальный банк 4 марта повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 9.27 коп. до 27.7708 UAH/USD.
|Показатель
|03.03.2021
|04.03.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8635
|27.7708
|0.33
Данные: НБУ
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