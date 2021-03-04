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Биткоин 3 марта снова перевалил за $50 000 — помог очень оптимистичный прогноз известного инвестора
08:49 04.03.2021 |
Курс биткоина вновь вернулся к росту после обрушения на прошлой неделе. Цена первой криптовалюты перевалила $50 000, превысив ключевую психологическую отметку на текущий момент.
Биткоин вырос в цене на 8 % и торговался на уровне $51 500 на торгах в США, достигнув самого высокого уровня за неделю. На прошлой неделе его цена упала сразу на 21 %, после чего начала восстанавливаться. Восстановление курса биткоина связывают, в том числе, с тем, что известный инвестор Тим Дрейпер (Tim Draper) поделился позитивным прогнозом относительно будущего криптовалюты.
Венчурный инвестор получил известность в криптосообществе, когда купил партию биткоинов, конфискованную у основателя Silk Road Росса Ульбрихта (Ross Ulbricht) Службой маршалов США. Он приобрёл на аукционе в 2014 году 29 657 биткоинов за $19 млн. По текущему курсу их стоимость превышает $1,4 млрд.
Тогда Дрейпер сказал, что в течение трёх лет биткоин вырастет в цене с $400 до $10 000. Хотя с его предсказанием многие не согласились, оно сбылось с точностью до нескольких недель. Сохраняя оптимизм по поводу биткоина, он заявил в 2019 году, что криптовалюта вырастет значительно выше своего предыдущего пика в $20 000, которого она достигла в конце 2017 года. В 2022 году или начале 2023 года биткоин достигнет отметки в $250 000, спрогнозировал тогда инвестор, хотя на тот момент цена биткоина была ниже $4000.
Выступая на этой неделе в подкасте Unstoppable, г-н Дрейпер сказал, что он по-прежнему придерживается своего прогноза, сделанного в 2019 год, добавив, что биткоин будет расти и дальше, и его цена может увеличиться в 100 раз.
Когда его спросили, какие следующие фирмы могут выйти на криптовалютный рынок, Дрейпер заявил, что это могут быть пенсионные фонды, к которым может добавиться ещё больше компаний из списка Fortune 500.
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