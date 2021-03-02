Аналитики спрогнозировали рост объема мошенничества с криптовалютами до $4,5 млрд

В 2021 году размер ущерба от мошенничества с цифровыми валютами может вырасти в два раза и достичь $4,5 млрд. С таким предположением выступили специалисты «Лаборатории Касперского».

Главный технологический эксперт компании Александр Гостев отметил, что в 2020 году среди злоумышленников распространились новые методы мошенничества. К примеру - схемы, ориентированные на DeFi-сектор.

Эксперт считает, что число подобных проектов продолжит расти, а с ним и ущерб от атак.

Другой причиной роста объема мошенничества он назвал рост цен криптовалют - с увеличением их стоимости будет масштабироваться и сумма в ущерба в фиате.

Среди популярных мошеннических схем в «Лаборатории Касперского» назвали закрытие биткоин-бирж под предлогом технических проблем или атак, получение доступа к данным пользователя с помощью фейковых приложений или сайтов, а также рассылка мошеннических писем.

Напомним, согласно отчету Crystal Blockchain, злоумышленники начали в 13 раз быстрее избавляться от украденных криптовалют.