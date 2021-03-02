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Евро 2 марта дешевеет к доллару на статистике из Германии
13:59 02.03.2021 |
Курс евро снижается к доллару во вторник днем на слабой статистике по крупнейшей европейской экономике - Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.26 EET курс евро к доллару снижался до 1,2022 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2047 доллара. Курс доллара к иене рос до 106,88 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 106,75 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,26%, до 91,27 пункта.
Во вторник давление на курс европейской валюты оказывает статистика из Германии, оказавшаяся хуже прогнозов. В частности, объем розничных продаж в Германии в январе упал на 8,7% в годовом выражении, в месячном - на 4,5%. Оба показателя оказались значительно хуже ожиданий аналитиков.
Кроме того, безработица в Германии в феврале второй месяц подряд остается на уровне 6%, при этом число безработных после нескольких месяцев снижения неожиданно выросло на 9 тысяч по сравнению с январем.
Газета Wall Street Journal отмечает, что давление на евро также оказывают данные по инфляции в еврозоне. В феврале инфляция осталась на уровне января в 0,9%, тогда как аналитики газеты прогнозировали рост цен на 1%.
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