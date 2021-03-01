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Стали известны имена крупнейших акционеров биткоин-биржи Coinbase
13:30 01.03.2021 |
Coinbase в прошлом году получила $322 млн чистой прибыли, а крупнейшим акционером американской биржи оказалась венчурная компания Andreessen Horowitz. Это следует из заявки на прямой листинг по форме S-1, одобренной на днях Комиссией по ценным бумагам и биржам США.
Согласно документу, всего в распоряжении Andreessen Horowitz более 5,5 млн акций класса А. Если учесть, что акции Coinbase торгуются по $395, доля компании составит $2,17 млрд.
CEO Coinbase Брайан Армстронг владеет 2,8 млн акций класса А. Также ему принадлежит некоторое количество акций класса B.
У сооснователя компании Фреда Эрсама 2,6 млн акций класса А, примерно столько же у возглавляемого им хедж-фонда Paradigm.
Долей в компании обладают также бывший топ-менеджер Google Суроджит Чаттерджи, экс-вице-президент Facebook Пол Греваль и Кэти Хоун, возглавляющая криптовалютное направление Andreessen Horowitz.
В списке также значится Фред Уилсон - соучредитель венчурной фирмы Union Square Ventures, инвестировавшей в Coinbase в 2013 году.
В 2018 году Армстронг и Эрсам продали аккредитованным инвесторам в общей сложности 226 219 простых акций класса B по цене $32,57. Общая сумма сделки составила около $7,4 млн.
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