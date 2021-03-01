Пришли в движение еще 1000 BTC, не перемещавшихся с 2010 года

Неизвестный переместил 1000 ВТС, лежавших без движения с 2010 года. Это уже девятая подобная транзакция с начала 2020 года, отмечает Telegram-канал Goldfoundinshit.

Все перемещения производились по похожей схеме - полученные в качестве вознаграждения за блок монеты консолидировались в 1000 BTC на один адрес, а затем разбивались по 10 BTC. Goldfoundinshit предполагает, что биткоины принадлежат криптобирже Coinbase или аффилированным с ней структурам.

Ранее в Glassnode обратили внимание, что начиная с аналогичной транзакции 28 декабря 2020 года все перемещения крупных партий старых монет практически идеально совпадали с локальными максимумами цены, которая после переходила к снижению.

Операция с последней партией в 1000 BTC происходит на падающих котировках, отметил Telegram-канал, обратив внимание, что на фоне такого же ценового движения проводилась первая из подобных транзакций в марте 2020 года накануне обвала рынка.

Однако на момент написания ранее разбитые по 10 BTC партии монет уже несколько часов находятся без движения, а в предыдущих случаях отправлялись на вывод быстрее, подчеркнул Goldfoundinshit.

Напомним, в среду, 24 февраля, пришли в движение 2189 BTC, консолидированные на адрес в 2013 году.







