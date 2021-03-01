На фоне падения цены с Coinbase двумя партиями вывели почти 25 800 BTC

Аналитическая компания CryptoQuant зафиксировала крупные партии оттока биткоина с ориентированной на крупных инвесторов американской биржи Coinbase во время снижения котировок с максимумов.

Вечером 24 февраля с площадки было отправлено 13 390 BTC при цене около $48 900, на следующий день - 12 390 уже при курсе $48 200.

CEO CryptoQuant Ки Юн Джу считает, что это были покупки цифрового золота крупными игроками на падении, которые они провели на внебиржевом рынке.

«Это самый сильный бычий сигнал, который я когда-либо видел», - отметил он.

Причиной проседания рынка Ки Юн Джу считает не потерю интереса институционалов, а негативную для биткоина общую экономическую ситуацию:

«Я думаю, что основной причиной падения является нестабильная макроэкономическая среда, такая как 10-летние казначейские облигации, а не депозиты китов, продажа майнерами и отсутствие институционального спроса».

26 февраля на Coinbase котировки упали до $44 150.

На фоне этого специалисты Glassnode обратили внимание на отрицательные премии к бумагам Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) - традиционно популярном у крупных игроков инструменте для инвестиций в биткоин.