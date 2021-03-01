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Справочный курс гривны 1 марта повышен на 0,72 коп до 27,9402 грн/$1
12:21 01.03.2021 |
Национальный банк 1 марта повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 6.52 коп. до 28.0054 UAH/USD.
|Показатель
|26.02.2021
|01.03.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.9402
|28.0054
|0.233
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