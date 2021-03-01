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Доллар дорожает 1 марта на оптимизме вокруг пакета стимулов в США
12:30 01.03.2021 |
Курс доллара в понедельник днем растет по отношению к другим основным мировым валютам на оптимизме вокруг восстановления экономики США на фоне прогресса с пакетом поддержки, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.58 EET курс евро к доллару снижался до 1,2039 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2074 доллара. Курс доллара к иене рос до 106,73 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 106,58 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,21%, до 91,07 пункта.
Курс фунта стерлингов при этом рос к доллару до 1,3948 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3932 доллара.
Инвесторы с оптимизмом смотрят на перспективы восстановления экономики США по сравнению с другими крупными экономиками. Поводом для надежд, подтолкнувшим инвесторов к покупке американской валюты, послужил прогресс в принятии пакета экономических стимулов. В субботу, 27 февраля, палата представителей конгресса одобрила пакет мер по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов. Законопроект еще должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.
Позднее в ходе торгов валютные трейдеры также ожидают статистику из США. Вечером американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в феврале. Согласно прогнозам, показатель поднялся до 58,9% против 58,7% в январе.
Укреплению фунта в свою очередь способствует макростатистика. Так, PMI промышленности в Великобритании в феврале вырос до 55,1 пункта с 54,1месяцем ранее. Показатель оказался лучше ожиданий аналитиков, прогнозирующих рост до 54,9 пункта.
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