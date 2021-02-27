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В JPMorgan порекомендовали инвестировать не более 1% портфеля в биткоин
23:08 26.02.2021 |
Аналитики JPMorgan порекомендовали своим клиентам переместить 1% инвестиционного портфеля в биткоин и другие цифровые активы в качестве хеджирования против акций, облигаций и сырья. Об этом сообщает Bloomberg.
«Инвесторы могут распределить до 1% своего портфеля в криптовалютах для повышения эффективности с поправкой на риски», - заявили стратеги Джойс Чанг и Эми Хо.
21 февраля цена биткоина достигла $58 000. 23 февраля курс первой криптовалюты коснулся отметки $45 000. На момент написания актив торгуется на уровне $46 600. Рыночная капитализация цифрового золота составляет $859 млрд, по данным CoinGecko.
Согласно отчету аналитической компании Glassnode, в феврале крупные держатели биткоина сократили активы на 140 000 BTC. Они могли зафиксировать прибыль на максимальных уровнях.
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