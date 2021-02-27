В JPMorgan порекомендовали инвестировать не более 1% портфеля в биткоин

Аналитики JPMorgan порекомендовали своим клиентам переместить 1% инвестиционного портфеля в биткоин и другие цифровые активы в качестве хеджирования против акций, облигаций и сырья. Об этом сообщает Bloomberg.

«Инвесторы могут распределить до 1% своего портфеля в криптовалютах для повышения эффективности с поправкой на риски», - заявили стратеги Джойс Чанг и Эми Хо.

21 февраля цена биткоина достигла $58 000. 23 февраля курс первой криптовалюты коснулся отметки $45 000. На момент написания актив торгуется на уровне $46 600. Рыночная капитализация цифрового золота составляет $859 млрд, по данным CoinGecko.

Согласно отчету аналитической компании Glassnode, в феврале крупные держатели биткоина сократили активы на 140 000 BTC. Они могли зафиксировать прибыль на максимальных уровнях.



