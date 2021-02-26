Объем внутригосударственных переводов в 2020 году вырос на 23,6% - НБУ

Объем переводов в пределах Украины с использованием систем перевода средств в 2020 году составил 255,2 млрд грн, что на 23,6% больше, чем в 2019 году, сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

Согласно сообщению, в 2020 году средняя сумма перевода в пределах Украины составляла 364 грн, что на 16% больше, чем в 2019 году (314 грн), а больше всего средств традиционно было направлено в Киев

Указывается, что более 78% переводов в пределах Украины обеспечивала тройка лидеров внутригосударственных систем, в частности NovaPay (платежная организация ООО "НоваПей"), "Почтовый перевод" (платежная организация ПАО "Укрпочта") и "Финансовый мир" (платежная организация ООО "Украинская платежная система").

НБУ отметил, что через системы перевода средств в Украину было отправлено $2,697 млрд в эквиваленте, что превысило аналогичный показатель 2019 года на 19%. В то же время, сумма переводов, отправленных в Украину через системы перевода средств, выросла впервые за последние четыре года на 7,4% - до $393.

Пресс-служба добавила, что из Украины было отправлено $556,2 млн, что на 40% больше показателя 2019 года, в то время как средняя сумма одного перевода из Украины выросла на 29,1% - до $519.

Отмечается, что Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов, однако за последние четыре года соотношение между суммой средств, полученных в Украине и отправленных за ее пределы с использованием международных систем перевода средств, сократилось с 8,3 до 4,8 раза.

Согласно пресс-релизу, больше всего средств поступило в Украину из США, Италии, и Израиля, а было отправлено из Украины - в Россию, Грузию и Азербайджан.

В региональном разрезе больше всего средств из-за рубежа следовало в Киев, Днепропетровскую и Львовскую области, а за границу отправляли из Киева, Днепропетровской и Одесской областей.

Всего, по предварительным оценкам Нацбанка, за 2020 год объем частных переводов традиционными и неформальными каналами в Украину из-за границы составил $12,121 млрд в эквиваленте (из них через системы перевода средств поступила примерно пятая часть), а из Украины за границу - $842 млн в эквиваленте (из них через системы перевода средств отправлено почти две трети).

