В компании Уоррена Баффетта исключили возможность инвестиций в биткоин

Вице-председатель совета директоров Berkshire Hathaway Чарльз Мангер заявил, что компания Уоррена Баффетта не планирует покупать первую криптовалюту из-за высокой волатильности актива.

В ходе интервью на ежегодном собрании акционеров Daily Journal Corporation топ-менеджера спросили, что является большим безумием: рост капитализации производителя электрокаров Tesla до $1 трлн или цифровое золото по $50 000.

«Не могу определить приоритетность между вошью и блохой. Не знаю, что хуже», - ответил Мангер отсылкой к писателю Сэмюэлу Джонсону.





Мангер назвал банковскую систему «великим вкладом в человечество» и усомнился в способности биткоина «стать мировым платежным средством».

«Он слишком волатилен для платежного средства и представляет собой искусственный заменитель золота. Поскольку я не покупаю золото, то никогда не куплю биткоин. Нет, мы не станем следовать за Tesla», - заявил топ-менеджер.

Ранее CEO Tron Foundation Джастин Сан заплатил рекордные $4,5 млн за благотворительный ужин с Уорреном Баффеттом в 2020 году, где подарил ему 1 BTC. Вскоре легендарный инвестор снова заявил о бесполезности криптовалют, но положительно оценил встречу.

Напомним, в 2018 году Мангер назвал биткоин «ядовитой отравой» и призвал правительства «задавить его» регулированием.

В 2019 году 95-летний топ-менеджер сравнил криптовалютных инвесторов с последователями Иуды.



