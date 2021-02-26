Финансовые новости
- |
- 26.02.21
- |
- 15:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В компании Уоррена Баффетта исключили возможность инвестиций в биткоин
12:43 26.02.2021 |
Вице-председатель совета директоров Berkshire Hathaway Чарльз Мангер заявил, что компания Уоррена Баффетта не планирует покупать первую криптовалюту из-за высокой волатильности актива.
В ходе интервью на ежегодном собрании акционеров Daily Journal Corporation топ-менеджера спросили, что является большим безумием: рост капитализации производителя электрокаров Tesla до $1 трлн или цифровое золото по $50 000.
«Не могу определить приоритетность между вошью и блохой. Не знаю, что хуже», - ответил Мангер отсылкой к писателю Сэмюэлу Джонсону.
Мангер назвал банковскую систему «великим вкладом в человечество» и усомнился в способности биткоина «стать мировым платежным средством».
«Он слишком волатилен для платежного средства и представляет собой искусственный заменитель золота. Поскольку я не покупаю золото, то никогда не куплю биткоин. Нет, мы не станем следовать за Tesla», - заявил топ-менеджер.
Ранее CEO Tron Foundation Джастин Сан заплатил рекордные $4,5 млн за благотворительный ужин с Уорреном Баффеттом в 2020 году, где подарил ему 1 BTC. Вскоре легендарный инвестор снова заявил о бесполезности криптовалют, но положительно оценил встречу.
Напомним, в 2018 году Мангер назвал биткоин «ядовитой отравой» и призвал правительства «задавить его» регулированием.
В 2019 году 95-летний топ-менеджер сравнил криптовалютных инвесторов с последователями Иуды.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Идеальный посол»: Почему Маркарова лучше всего подошла Зеленскому на роль посла в США
ТОП-НОВОСТИ
|От оружия до недостатка контроля: Четыре причины, почему Украину пока не берут в НАТО
|Доллар подешевел на межбанке 25 февраля из-за сокращений покупок Укрэксимбанка и слабого импорта
|Ультиматум для Пашиняна: избежит ли Армения военного переворота
|Сергей Фурса: О репутации. О Приватбанке. И о Монобанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Объем внутригосударственных переводов в 2020 году вырос на 23,6% - НБУ
|НБУ обнародовал проект положения о надзоре за выполнением небанками законодательства по защите прав потребителей
|В компании Уоррена Баффетта исключили возможность инвестиций в биткоин
|Доллар 26 февраля дорожает к евро в ожидании статданных из США
|Азиатские биржи 26 февраля закрылись в минусе вслед за рынками США
|Справочный курс гривны 26 февраля повышен на 0,72 коп до 27,9402 грн/$1
Это интересно
|Мировой рынок аккумуляторов для электромобилей вырос за год на 21%
|Планшет-трансформер Wistron Foldbook оснащён гигантским гибким дисплеем
|Парламент Австралии принял закон о регулировании медиарынка в интернете
|YouTube предоставит родителям новые возможности для контроля контента, к которому имеют доступ их дети
|736 сил на 852 килограмма массы: представлен суперкар GMA T.50s Niki Lauda
|Компании стали чаще использовать отслеживающие пиксели в электронных письмах
|Представлен серийный электромобиль Hyundai Ioniq 5