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Справочный курс гривны 26 февраля повышен на 0,72 коп до 27,9402 грн/$1
12:20 26.02.2021 |
Национальный банк 26 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 0.72 коп. до 27.9402 UAH/USD.
|Показатель
|25.02.2021
|26.02.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.9474
|27.9402
|0.026
Данные: НБУ
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