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Нассим Талеб назвал сторонников биткоина амебами
09:23 26.02.2021 |
Философ и автор культового произведения «Черный лебедь» Нассим Талеб снова раскритиковал сторонников первой криптовалюты. По его словам, они «думают в двоичной форме».
«Как только человек определяет себя как сторонника биткоина, подобно национальной идентичности, это становится необратимым идеологическим обязательством, а не инвестиционной стратегией. Фактически это религия. Вы "принадлежите" к группе амеб», - написал Талеб.
На вопрос о факторах, повлиявших на смену отношения к цифровому золоту, он ответил, что для этого не нужны причины.
Ранее Нассим Талеб неоднократно поддерживал биткоин и критиковал традиционную финансовую систему. В феврале 2019 года он выступил с лекцией в Москве, где назвал главную задачу первой криптовалюты - напугать банкиров.
Летом 2020 года Талеб назвал подавляющее большинство биткоин-максималистов «полными идиотами».
Напомним, в феврале 2021 года философ сообщил о продаже своих биткоинов и заявил, что цифровое золото не состоялось как платежное средство из-за высокой волатильности.
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