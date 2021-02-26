Нассим Талеб назвал сторонников биткоина амебами

Философ и автор культового произведения «Черный лебедь» Нассим Талеб снова раскритиковал сторонников первой криптовалюты. По его словам, они «думают в двоичной форме».

«Как только человек определяет себя как сторонника биткоина, подобно национальной идентичности, это становится необратимым идеологическим обязательством, а не инвестиционной стратегией. Фактически это религия. Вы "принадлежите" к группе амеб», - написал Талеб.

На вопрос о факторах, повлиявших на смену отношения к цифровому золоту, он ответил, что для этого не нужны причины.

Ранее Нассим Талеб неоднократно поддерживал биткоин и критиковал традиционную финансовую систему. В феврале 2019 года он выступил с лекцией в Москве, где назвал главную задачу первой криптовалюты - напугать банкиров.

Летом 2020 года Талеб назвал подавляющее большинство биткоин-максималистов «полными идиотами».

Напомним, в феврале 2021 года философ сообщил о продаже своих биткоинов и заявил, что цифровое золото не состоялось как платежное средство из-за высокой волатильности.



