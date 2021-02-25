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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Курс евро уверенно растет к доллару 25 февраля на статистике из Германии

12:44 25.02.2021 |

Финансы

 

Курс евро растет по отношению к доллару в четверг днем, достигая максимального значения с середины января, на фоне статистики из Германии, которая является крупнейшей европейской экономикой, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.30 EET курс евро к доллару рос до 1,2212 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2164 доллара. Ранее в ходе торгов показатель достигал 1,222 доллара, что является максимальным значением с 13 января. Курс доллара к иене рос до 106,09 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,86 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,42%, до 89,8 пункта.

Поддержку евро в четверг оказывает статистика из Германии. Так, по данным исследовательской компании GfK, индекс доверия потребителей к экономике Германии в марте вырос до минус 12,9 пункта с пересмотренного уровня февраля в минус 15,5 пункта. Аналитики ждали роста показателя до минус 14,3 пункта.

"В Германии опережающий индекс потребительского доверия GfK улучшился на протяжении первого квартала, но этого роста будет недостаточно, чтобы предотвратить новый спад потребления в этом квартале", - считает при этом главный экономист по еврозоне Pantheon Macroeconomics Клаус Вистесен (Claus Vistesen), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.

Трейдеры также обратили определенное внимание на заявления члена исполнительного комитета ЕЦБ Изабель Шнабель. По ее словам, согласно текущим прогнозам, экономика еврозоны должна вернуться на докризисный уровень к середине 2022 года. Она также отметила немало обнадеживающих признаков для экономики региона. "Во-первых, у нас есть вакцина. Вакцинация продвигается медленно, но стабильно. Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем мы ожидали. И значительный пакет поддержки экономики США, предлагаемый администрацией (президента - ред.) Джо Байдена, вероятно, положительно отразится и на еврозоне. Итак, мы видим свет в конце туннеля", - отметила Шнабель.

Позднее в четверг трейдеры ждут статистику из США, которая может повлиять на курс доллара. Так, аналитики прогнозируют, что ВВП США в четвертом квартале, согласно второй оценке, вырос на 4,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), а не на 4%, как показала первая оценка. Кроме того, министерство труда США сообщит данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю. По прогнозам, показатель сократился до 838 тысяч заявок с 861 тысячи неделей ранее.
По материалам: ПРАЙМ
 

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