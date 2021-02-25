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Справочный курс гривны 25 февраля понижен на 0,43 коп до 27,9474 грн/$1
12:34 25.02.2021 |
Национальный банк 25 февраля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 0.43 коп. до 27.9474 UAH/USD.
|Показатель
|24.02.2021
|25.02.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.9431
|27.9474
|0.015
Данные: НБУ
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