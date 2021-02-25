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Билл Гейтс призвал инвесторов быть осторожнее с биткоином
10:43 25.02.2021 |
Сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс призвал потенциальных инвесторов не брать пример с компании Tesla, вложившей $1,5 млрд в биткоин.
«Я не слишком оптимистично отношусь к биткоину, и моя общая мысль такова: если у вас меньше денег, чем у Илона, вам, вероятно, следует быть осторожнее», - заявил Гейтс.
Сооснователь Microsoft также отметил, что цифровые валюты должны быть прозрачными, а транзакции - обратимыми. В качестве примера он привел благотворительный фонд Bill & Melinda Gates Foundation, где все переводы можно отследить.
Ранее Илон Маск назвал вложения автопроизводителя Tesla в биткоин «достаточно рискованными» и намекнул, что это было не его решение.
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