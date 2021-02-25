Билл Гейтс призвал инвесторов быть осторожнее с биткоином

Сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс призвал потенциальных инвесторов не брать пример с компании Tesla, вложившей $1,5 млрд в биткоин.

«Я не слишком оптимистично отношусь к биткоину, и моя общая мысль такова: если у вас меньше денег, чем у Илона, вам, вероятно, следует быть осторожнее», - заявил Гейтс.

Сооснователь Microsoft также отметил, что цифровые валюты должны быть прозрачными, а транзакции - обратимыми. В качестве примера он привел благотворительный фонд Bill & Melinda Gates Foundation, где все переводы можно отследить.

Ранее Илон Маск назвал вложения автопроизводителя Tesla в биткоин «достаточно рискованными» и намекнул, что это было не его решение.







