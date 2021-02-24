Индийский Уоррен Баффет предупредил о тяжелом похмелье после ралли в биткоине

Миллиардер и последователь методов Уоррена Баффета в Индии Ракеш Джунджхунвала убежден, что «биткоин-вечеринка» плачевно закончится для ее участников. Об этом он заявил в эфире CNBC.

«По мне это спекуляция высшего разряда. Я не хочу присоединяться к каждой вечеринке в городе. Похмелье будет тяжелым», - предсказал инвестор.

Интервью состоялось накануне сильного снижения рынка 23 февраля. В этот день цена биткоина достигла $45 000, а капитализация первой криптовалюты опускалась ниже $900 млрд.

В эфире Джунджхунвала также поддержал предложенный правительством законопроект о запрете цифровых активов и работу над созданием цифровой рупии.

Напомним, ForkLog сообщал, что власти Индии готовы предоставить держателям криптовалют от трех до шести месяцев на закрытие позиций.

В апреле 2018 года Резервный банк Индии запретил подконтрольным учреждениям предоставлять частным лицам и компаниям услуги, связанные с криптовалютами. В марте 2020 года Верховный суд страны отменил запрет.



