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Информация об агентстве
Кабмин увеличил максимальный объем госпомощи МСБ до EUR400 тыс.
Кабинет министров Украины увеличил максимальный объем помощи-компенсации от государства для субъектов малого и среднего бизнеса, которые получили кредит в минувшем году, с EUR200 тыс. до EUR400 тыс.
Как передает корреспондент агентства, соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.
"Сегодня на заседании правительства утвердили постановление, направленное на поддержку среднего бизнеса, а также на дальнейшее развитие программы льготных кредитов 5-7-9%", - прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм-канале во время правительственного заседания.
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