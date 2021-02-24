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Справочный курс гривны 24 февраля понижен на 5,61 коп до 27,61 грн/$1
12:20 24.02.2021 |
Национальный банк 24 февраля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 5.61 коп. до 27.9431 UAH/USD.
|Показатель
|23.02.2021
|24.02.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8870
|27.9431
|0.367
Данные: НБУ
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