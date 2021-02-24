Bloomberg: поддерживаемые Tencent и Ant Group банки протестируют цифровой юань

Два китайских банка протестируют цифровой юань при поддержке Tencent и Ant Group. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источника, WeBank и MYbank первыми среди частных финансовых организаций предложат клиентам активировать цифровые кошельки в юанях для переводов и оплаты. Ранее эксперимент провели четыре госбанка Китая.

В октябре власти Шэньчжэня первыми распределили национальную цифровую валюту (DCEP) среди населения. 12 декабря в Сучжоу раздали «красные конверты» на сумму около $1,5 млн.

В январе в Шэньчжэне повторили массовый эксперимент по использованию DCEP. Жители получили 20 млн цифровых юаней на сумму около $3,1 млн.

Тестирование цифрового юаня прошло также в Чэнду, где раздали 30 млн цифровых юаней (около $5 млн). Пекин и Шанхай объявили о планах поддержать эксперимент с DCEP.

10 февраля власти Сучжоу раздали 150 000 «красных конвертов» с цифровым юанем на сумму около $5 млн. Победители лотереи смогут потратить полученные средства до 26 февраля.

Напомним, народный банк Китая и Гонконг намерены задействовать цифровой юань в трансграничных платежах.