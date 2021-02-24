В JPMorgan призвали забыть о биткоине в пользу финтеха

Первая криптовалюта - не более чем «экономический аттракцион», а главным итогом пандемии COVID-19 станет расцвет финтеха. Такую точку зрения представили в новом отчете аналитики финансового холдинга JPMorgan, пишет CNBC.

«Настоящая история COVID-19 - финтех-инновации и возросший спрос на цифровые услуги, которые подтолкнули цифровые платформы к добавлению платежных и кредитных услуг», - подчеркнули специалисты.

Эксперты ждут усиления конкуренции между финтехом и традиционными банками, поскольку последние наращивают инвестиции для преодоления технологического разрыва и лоббируют ограничения на законодательном уровне. В JPMorgan считают, что у финучреждений больше шансов выиграть в этой борьбе за счет обширной базы депозитов, управления рисками и регулирования.

Эксперты отметили нерешенные проблемы первой криптовалюты, которые могут помешать ей стать популярным активом, несмотря на впечатляющее ралли последних недель.

Аналитики допустили рост биткоина до $146 000 на фоне конкуренции с золотом в качестве страховки против инфляции.

Они добавили, что реализация этого прогноза зависит от волатильности первой криптовалюты. Ее значение должно снизиться до показателя основного драгметалла, на «что могут уйти годы». В противном случае цена биткоина будет оставаться «неустойчивой».

В JPMorgan сомневаются в возможностях криптовалют для диверсификации инвестиционных портфелей, назвав их «несостоятельным хеджем».