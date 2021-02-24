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Доллар дорожает к иене 23 февраля на фоне роста рисковых настроений
08:06 24.02.2021 |
Курс доллара в среду утром укрепляется по отношению к более надежной иене на фоне роста у инвесторов аппетита к риску, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.08 EET курс евро к доллару опускался до 1,2148 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2149 доллара. Курс доллара к иене рос до 105,5 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,24 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,06%, до 90,12 пункта.
Перспективы восстановления экономики от кризиса, вызванного коронавирусом, в целом поддерживает оптимизм инвесторов и побуждает их отказываться от более надежных активов, к которым традиционно относят японскую иену. Как отмечает газета Wall Street Journal, привлекательность доллара в данном случае также обусловлена верой трейдеров в то, что экономика США восстановится быстрее других мировых экономик.
При этом некоторое давление на курс американской валюты оказывает то, что во вторник глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл подтвердил, что процентные ставки в стране останутся низкими, а ФРС продолжит покупать облигации для поддержки экономики. Многие инвесторы отмечают, что это является долгосрочным негативным фактором для доллара.
Европейские инвесторы тем временем предпочитают сохранять осторожность, ожидая данных о состоянии ВВП Германии. Ожидается, что, в четвертом квартале 2020 года, по окончательной оценке, он снизился на 3,9% в годовом выражении. Предварительная оценка показала снижение на 2,9%.
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