Финансовые новости
- |
- 23.02.21
- |
- 17:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 23 февраля повышен на 6,36 коп до 27,887 грн/$1
12:21 23.02.2021 |
Национальный банк 23 февраля повышен справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 6.36 коп. до 27.887 UAH/USD.
|Показатель
|22.02.2021
|23.02.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.9506
|27.8870
|0.367
Данные: НБУ
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина подает в суд на РФ из-за покушения на Навального и политических убийств
|Активист Стерненко признан виновным в похищении человека и приговорен к 7 годам лишения свободы – решение суда
|Банкиры 22 февраля немного подняли курс доллара на межбанке
|Посол Великобритании в Украине: Вы делаете не все и говорите: «А теперь мы хотим ПДЧ в НАТО!»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Школа изучения английского Greenwich предлагает услуги для корпоративных клиентов
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 23.02.21
|Курс доллара растет 23 февраля перед выступлением главы ФРС США
|Прибыль украинских банков в январе превысила 4 миллиарда – НБУ
|Зеленский назначил главой Нацкомиссии по ценным бумагам советника Ермака
|Азиатские биржи 23 февраля закрылись в основном снижением вслед за США
|Справочный курс гривны 23 февраля повышен на 6,36 коп до 27,887 грн/$1
Это интересно
|SpaceX получила разрешение на предоставление Интернета через Starlink во Франции
|Porsche не будет строить завод в Китае. Принципиально
|Audi планирует уменьшать запас хода будущих электромобилей
|OPPO решила встроить дисплей в состав многомодульной камеры
|Знаменитую анимацию Nyan Cat продали на аукционе за 300 Ether ($550000)
|Nissan рассекретил новый Qashqai
|Трафик австралийских СМИ упал на 13–30 % после запрета делиться их новостями в Facebook