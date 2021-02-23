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В Barclays сравнили хайп вокруг биткоина с сектантством
09:18 23.02.2021 |
Энтузиазм относительно биткоина становится «все более сектантским» и опирается на «магическое мышление», заявил инвестиционный директор Barclays Wealth & Investments Уилл Хоббс в интервью Business Insider.
Первая криптовалюта может оказаться «бескрылой птицей», если процентные ставки вырастут, добавил он.
Хоббс подчеркнул, что его компания не заинтересована инвестировать в биткоин, несмотря на рекордное ралли. Главной причиной он назвал волатильность:
«Он в несколько раз более волатильный, чем наш самый рискованный класс активов, которым являются акции развивающихся рынков».
Инвестиционный директор отметил два главных критерия, которыми должен обладать актив, чтобы попасть в инструментарий Barclays Wealth & Investments:
* иметь положительную ожидаемую доходность;
* быть привлекательным для диверсификации.
«Возможно, со временем биткоин удовлетворит и то, и другое. Но на данный момент об этом сложно говорить. Мы ждем в стороне и наблюдаем за другими», - заключил Хоббс.
Он выразил озабоченность энтузиазмом вокруг биткоина:
«Это выглядит как религия - все более сектантски».
Ранее главный стратег Barclays Джеральд Мозер заявил, что биткоин непригоден для институциональных инвесторов из-за волатильности.
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