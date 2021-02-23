В Barclays сравнили хайп вокруг биткоина с сектантством

Энтузиазм относительно биткоина становится «все более сектантским» и опирается на «магическое мышление», заявил инвестиционный директор Barclays Wealth & Investments Уилл Хоббс в интервью Business Insider.

Первая криптовалюта может оказаться «бескрылой птицей», если процентные ставки вырастут, добавил он.

Хоббс подчеркнул, что его компания не заинтересована инвестировать в биткоин, несмотря на рекордное ралли. Главной причиной он назвал волатильность:

«Он в несколько раз более волатильный, чем наш самый рискованный класс активов, которым являются акции развивающихся рынков».

Инвестиционный директор отметил два главных критерия, которыми должен обладать актив, чтобы попасть в инструментарий Barclays Wealth & Investments:

* иметь положительную ожидаемую доходность;

* быть привлекательным для диверсификации.

«Возможно, со временем биткоин удовлетворит и то, и другое. Но на данный момент об этом сложно говорить. Мы ждем в стороне и наблюдаем за другими», - заключил Хоббс.

Он выразил озабоченность энтузиазмом вокруг биткоина:

«Это выглядит как религия - все более сектантски».

Ранее главный стратег Barclays Джеральд Мозер заявил, что биткоин непригоден для институциональных инвесторов из-за волатильности.



