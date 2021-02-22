Доходность 10-летних US Treasuries достигла максимума за год

Доходность десятилетних гособлигаций США превысила 1,37% годовых, достигнув максимальной отметки за год.

Это обусловлено опасениями инвесторов относительно ускорения темпов повышения потребительских цен на фоне усиления экономической активности благодаря масштабной программе госпомощи, пишет Trading Economics.

Доходность десятилетних US Treasuries в 15:13 EET составляла 1,372% годовых против 1,34% в пятницу.

Между тем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс не согласился с мнением о том, что масштабные стимулирующие меры или рост цен на активы могут подорвать восстановление экономики от последствий пандемии коронавируса. Он сказал, что экономика все еще находится "в очень глубокой яме" и для полноценного восстановления потребуется длительное время.

"Я не очень обеспокоен по поводу стимулирующих мер или бюджетной поддержки на текущий момент. Я действительно хочу увидеть экономику, которая возвратится к полноценному функционированию в кратчайшие сроки", - сказал Уильямс в интервью CNBC.

Некоторые экономисты называют предложенный президентом США Джо Байденом пакет стимулирующих мер объемом $1,9 трлн слишком масштабным, опасаясь, что его принятие может привести к перегреву экономики.

Доходность UST устойчиво растет в текущем месяце, вызывая тревоги по поводу того, что это может затормозить рост экономики в связи с повышением стоимости заимствований, пишет MarketWatch. Глава ФРБ Нью-Йорка полагает, что этот подъем отражает усиление оптимизма в отношении перспектив экономики, "поэтому он не является поводом для беспокойства".