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KPMG, Coin Metrics и BitGo объединят продукты для популяризации криптовалют
14:15 22.02.2021 |
Кастодиан BitGo стал участником альянса одного из ведущих аудиторов мира KPMG и аналитической фирмы Coin Metrics. Он нацелен на поддержку институционального принятия криптовалют и блокчейна, говорится в пресс-релизе.
Партнеры запустят для клиентов BitGo платформу по управлению рисками в публичных блокчейнах институционального уровня под названием FARUM TM. Она позволяет идентифицировать сетевые атаки, риски волатильности комиссий и риски нестандартных событий в блокчейне.
Сотрудничество предполагает продвижение интегрированного предложения ПО KPMG Chain Fusion, решения по хранению цифровых активов BitGo, а также продуктов Coin Metrics для обработки данных и аналитики.
«Мы рады запустить комбинированное предложение, которое объединит возможности по хранению, обработке данных, а также мониторинга рисков/правового соответствия и обеспечения безопасности при помощи интегрированного решения», - сказал Арун Гхош, глава направления блокчейн KPMG.
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