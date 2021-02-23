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MicroStrategy привлекла более $1 млрд долгового финансирования для покупки биткоина
14:05 22.02.2021 |
Компания MicroStrategy закрыла объявленный ранее раунд продажи конвертируемых старших облигаций на сумму $1,05 млрд с нулевой процентной ставкой и сроком погашения в 2027 году.
Предложение включало ноты на сумму $150 млн, выпущенные в соответствии с опционом на покупку, которую первоначальные покупатели могли совершить в течение 13 дней после эмиссии. Согласно заявлению, они завершили ее 19 февраля 2021 года.
Покупателями бумаг выступили квалифицированные институциональные инвесторы.
Срок погашения облигаций наступит 15 февраля 2027 года, если компания не выкупит или конвертирует бумаги раньше. После 20 февраля 2024 года MicroStrategy может выкупить все ноты либо их часть.
Первоначальный курс конвертации нот составляет 0,6981 обыкновенных акций MicroStrategy класса A на основную сумму облигаций в $1000 долларов. Это эквивалентно начальной цене конвертации примерно в $1432,46 за акцию и включает премию около 50% по отношению к цене бумаг MicroStrategy на Nasdaq 16 февраля 2021 года.
По оценке компании, чистая выручка от продажи облигаций составит приблизительно $1,03 млрд после вычета скидок и комиссий покупателям и расходов на размещение.
MicroStrategy намерена использовать средства от размещения нот на приобретение дополнительных биткоинов.
По данным Bitcoin Treasuries, на момент написания фирма владеет 71 079 BTC.
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