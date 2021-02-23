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Первый биткоин-ETF в Северной Америке привлек $421 млн за два дня
13:55 22.02.2021 |
Торгуемый на бирже фонд (ETF) на базе биткоина под управлением канадской компании Purpose Investments за первые два дня после запуска привлек $421 млн, сообщил аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас.
Эксперт отметил, что для рынка США этот показатель пропорционально эквивалентен $8 млрд.
Если Purpose Bitcoin ETF сохранит темп, то через 20 дней станет крупнейшим биржевым фондом в Канаде, добавил Балчунас.
Заявку компании регулятор одобрил 11 февраля 2021 года. Фонд стал первым биткоин-ETF, зарегистрированным в Северной Америке. Торговля его акциями под тикером BTCC на Фондовой бирже Торонто (TSX) стартовала в четверг, 18 февраля.
Одобрение на запуск аналогичного продукта получила еще одна канадская компания - Evolve Funds Group. Торги акциями фонда на TSX начались 19 февраля и их объем оказался в 26 раз меньше, чем у Purpose Bitcoin ETF, заметил аналитик.
«Вот насколько важно быть пионером на рынке и почему эмитенты тратят миллионы в США, чтобы получить одобрение первыми. Реально похоже на гонки Cannonball Run», - подчеркнул эксперт.
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