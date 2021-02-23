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Справочный курс гривны 22 февраля понижен на 10,21 коп до 27,9506 грн/$1
12:15 22.02.2021 |
Национальный банк 22 февраля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 10.21 коп. до 27.9506 UAH/USD.
|Показатель
|19.02.2021
|22.02.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8485
|27.9506
|0.367
Данные: НБУ
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