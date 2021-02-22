Финансовые новости
- |
- 23.02.21
- |
- 01:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 22.02.21
13:01 22.02.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|22 января
|67043.9
|25 января
|60274.6
|26 января
|59796.6
|27 января
|61312.0
|28 января
|64633.5
|29 января
|61645.8
|1 февраля
|57256.1
|2 февраля
|48445.2
|3 февраля
|50940.1
|4 февраля
|48245.4
|5 февраля
|47945.5
|8 февраля
|44049.1
|9 февраля
|47048.5
|10 февраля
|44139.7
|11 февраля
|57754.7
|12 февраля
|57514.7
|15 февраля
|64168.6
|16 февраля
|62170.6
|17 февраля
|61854.9
|18 февраля
|59731.1
|19 февраля
|62661.5
|22 февраля
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 22 февраля- 27,8468 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Посол Великобритании в Украине: Вы делаете не все и говорите: «А теперь мы хотим ПДЧ в НАТО!»
|Зачем Зеленский встретился с Кацубой в ОАЭ
|Исполнители получили доступ к данным о банковских счетах физлиц-должников, – Минюст
|Недовведенные санкции: Почему Зеленского рано называть украинским националистом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Школа изучения английского Greenwich предлагает услуги для корпоративных клиентов
В РУБРИКЕ
|Банкиры 22 февраля немного подняли курс доллара на межбанке
|Депозитные ставки для физлиц 22.02.21
|Исполнители получили доступ к данным о банковских счетах физлиц-должников, – Минюст
|Доходность 10-летних US Treasuries достигла максимума за год
|KPMG, Coin Metrics и BitGo объединят продукты для популяризации криптовалют
|MicroStrategy привлекла более $1 млрд долгового финансирования для покупки биткоина
Это интересно
|Twitter запустил голосовые сообщения в личной переписке — пока всего в трёх странах
|Новый автомобильный датчик Sony позволяет определять объекты на расстоянии до 300 метров
|Электрический Mercedes-Benz EQC обзавелся двумя новыми версиями
|NVIDIA программно ограничит производительность GeForce RTX 3060 в майнинге
|Kia раскрыла внешность нового седана K8
|ПК с установленной Windows 10 научили менять настройки смартфонов
|Новый Tesla Roadster получит один электромагнитный «дворник»