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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 23.02.2021
10:39 23.02.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|22.01.2021
|5.0950
|25.01.2021
|5.0746
|26.01.2021
|5.0792
|27.01.2021
|5.1333
|28.01.2021
|5.1389
|29.01.2021
|5.0813
|01.02.2021
|5.1143
|02.02.2021
|5.1267
|03.02.2021
|5.1208
|04.02.2021
|5.1572
|05.02.2021
|5.1250
|08.02.2021
|5.0542
|09.02.2021
|5.1300
|10.02.2021
|5.3625
|11.02.2021
|5.2944
|12.02.2021
|5.1283
|15.02.2021
|5.1438
|16.02.2021
|5.2346
|17.02.2021
|5.0993
|18.02.2021
|5.0880
|19.02.2021
|5.3131
|22.02.2021
|5.3131
|23.02.2021
|5.2300
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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