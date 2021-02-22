Доллар 22 февраля торгуется без резких колебаний в паре с евро, укрепляется к иене

Курс доллара США слабо меняется в паре с евро и повышается относительно японской иены в ходе азиатских торгов в понедельник.

Евро торгуется утром на уровне $1,2123 по сравнению с $1,2120 на закрытие предыдущей сессии. Курс евро находится в районе 128,03 иены по сравнению со 127,77 иены в пятницу.

Курс доллара составляет 105,64 иены против 105,43 иены накануне.

Японская иена ослабла по отношению к валютам G10 и стран Азии на фоне рисковых настроений, снижающих привлекательность активов "тихой гавани", пишет Dow Jones.

Улучшению настроений, вероятно, способствуют прогресс в процессе вакцинации от коронавируса и перспективы принятия новых стимулирующих мер, однако в центре внимания инвесторов также находится рост доходности американских гособлигаций, говорят эксперты DailyFX.com.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,02% относительно предыдущего дня. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, вырос на 0,03%.

Долларовый индекс остается под давлением, инвесторы ждут свежих экономических данных, чтобы оценить устойчивость восстановления экономики США после спада, вызванного пандемией коронавируса, пишет Trading Economics.

Текущая неделя будет насыщенной для трейдеров в плане макроэкономических событий, отмечает Dow Jones. В том числе глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл во вторник представит полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената.

Фунт стерлингов торгуется в понедельник около $1,4016 против $1,4012 в предыдущий рабочий день и 1,1563 евро против 1,1561 евро.