Как сообщалось, в целом с начала 2021 года Нацбанк купил в резервы $240 млн, продал – $20 млн.
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НБУ на этой неделе (15-19 февраля) отказался от интервенций на межбанке
17:21 19.02.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 15 по 19 февраля не осуществлял интервенции на межбанковском валютном рынке, свидетельствуют данные, размещенные на сайте центробанка в пятницу.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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