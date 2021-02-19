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Рада одобрила новую редакцию закона о платежных услугах
15:55 19.02.2021 |
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О платежных услугах".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4364 за основу проголосовали 277 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке, документ призван заменить устаревший закон "О платежных системах и переводе средств в Украине".
Как пояснили в пресс-службе Национального банка Украины, законопроект №4364 "О платежных услугах" призван имплементировать в законодательство Украины основные принципы Второй платежной директивы ЕС (PSD2).
В частности, законопроект предусматривает внедрение в Украине концепции открытого банкинга (Open banking), что станет стимулом для развития финтех-компаний в Украине. После принятия закона они смогут наладить взаимовыгодное сотрудничество с банками и получить больше возможностей для бизнеса.
Ожидается, что новый закон также будет способствовать появлению новых платежных стартапов и расширению круга участников платежного рынка, развитию новейших платежных продуктов, сервисов и услуг. В свою очередь это усилит конкуренцию на рынке и повышение качества услуг для потребителей.
💬"Без принятия нового закона невозможно обеспечить долгосрочное развитие платежного рынка. Уверен, что нормы законопроекта №4364 откроют новые возможности для рынка платежных услуг. Это повысит конкуренцию и качество платежных услуг для потребителей", - прокомментировал глав правления НБУ Кирилл Шевченко.
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