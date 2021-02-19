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Евро 19 февраля ускорил рост к доллару на статистике из еврозоны
12:48 19.02.2021 |
Курс евро ускорил рост к доллару в пятницу днем после публикации статистики из еврозоны, которая превзошла прогнозы аналитиков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.31 EET курс евро к доллару рос до 1,2136 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2088 доллара. До статистики показатель находился на отметке 1,2126 доллара. Курс доллара к иене опускался до 105,41 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,66 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,32%, до 90,3 пункта.
Трейдеры с оптимизмом восприняли данные исследовательской организации Markit Economics. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг PMI 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в феврале вырос до максимума за два месяца, а PMI в промышленности еврозоны подскочил до максимума за три года, превзойдя прогнозы аналитиков.
"Производство росло одними из самых высоких темпов за последние три года благодаря впечатляющим показателям немецких производителей и признакам стабилизации производственных тенденций в остальной части региона", - прокомментировал главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон (Chris Williamson), чьи слова приводятся в сообщении организации.
Одновременно давление на курс доллара оказывает опубликованная днем ранее слабая статистика с рынков труда и недвижимости США, обострившая опасения за перспективы экономики страны. В пятницу инвесторы ждут данных национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR) США о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в январе. Аналитики прогнозируют, что индикатор снизился на 1,5% в месячном выражении - до 6,61 миллиона.
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