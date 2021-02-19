Маск пытается оправдать инвестиции Tesla в биткоин

Владеть криптовалютой Bitcoin лишь немного лучше чем обычными деньгами, но небольшая разница делает биткойн более надежным активом. Об этом в Twitter сообщил гендиректор компании Tesla и владелец SpaceX Илон Маск.

"Я (не) инвестор, я - инженер. Однако когда фиатная валюта имеет отрицательный реальный интерес, только дурак не станет искать в другом месте. Биткойн почти так же хорош, как бумажные деньги. Ключевое слово - "почти", - написал Маск.

Маск также выступил в защиту Tesla, которая недавно инвестировала $1,5 млрд в биткойн.

"Наличие некоторого количества биткойнов - которые являются менее глупой формой ликвидности, чем наличные деньги - достаточно авантюрно для компании S&P 500", - отметил бизнесмен.







