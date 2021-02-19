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Цена биткоина в Нигерии достигла $76 000
09:47 19.02.2021 |
Цена первой криптовалюты в Нигерии превысила $76 000 после того, как центробанк запретил финансовым учреждениям предоставлять услуги биржам и связанным с криптовалютами компаниям.
На торговой площадке Quidax цена биткоина в паре с местной валютой достигла 290 млн NGN. Это более $76 000 по курсу на момент написания.
По данным BitcoinPriceMap, спред между ценами покупки и продажи превышает 40%, а объем торгов ограничен 112,59 BTC.
По данным Google Trends, африканская страна занимает первое место в мире по интересу граждан к биткоину.
В 2017 году центробанк Нигерии признал, что регулировать или остановить распространение первой криптовалюты невозможно.
В октябре 2020 года CEO Twitter Джек Дорси призвал пользователей жертвовать биткоины пострадавшим от произвола правоохранительных органов в стране.
Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) признала цифровые активы ценными бумагами, «если не доказано иное».
В ноябре 2020 года Минфин страны заявил о начале совместной с SEC работы над правовыми стандартами для криптовалют.
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