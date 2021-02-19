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BlackRock заявила об интересе к биткоину
09:33 19.02.2021 |
Компания BlackRock, управляющая активами на $8,7 трлн, заинтересована в биткоине как в альтернативном защитном активе. Об этом заявил главный инвестиционный директор BlackRock Рик Ридер в эфире CNBC.
По его словам, компания начинает «понемногу заниматься» криптовалютами, однако подробностей Ридер не сообщил.
«Технология и регулирование развились до той точки, где многие начинают видеть биткоин частью портфеля, и это двигает цену вверх», - заявил он.
Ридер добавил, что хотя BlackRock не дает связанных с биткоином рекомендаций, инвесторам традиционного рынка есть смысл рассмотреть возможность покупки криптовалюты.
К популярной идее о целесообразности перевода 1% активов каждого инвестора в биткоин топ-менеджер относится скептически:
«Я бы не стал называть процентные значения. Все зависит от того, из чего состоит остальная часть вашего портфеля», - сказал он.
Напомним, в декабре 2020 года компания BlackRock подала уведомления в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о том, что два ее фонда могут начать торговлю фьючерсами на биткоин.
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