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Доллар слабо дешевеет на общей неопределенности
08:04 19.02.2021 |
Курс доллара в пятницу утром немного снижается на неопределенных перспективах восстановления американской экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.26 EET курс евро к доллару рос до 1,2093 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2088 доллара. Курс доллара к иене опускался до 105,57 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,66 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,02%, до 90,58 пункта.
В центре внимания валютных инвесторов состояние крупнейшей мировой экономики - США, и перспективы ее восстановления от кризиса, вызванного коронавирусом.
Инвесторы оценивают неоднозначную статистику. В начале недели она была достаточно позитивной - например, розничные продажи в США в январе выросли на 5,3% в месячном выражении после снижения на 1% в декабре. Однако вышедшие в четверг данные по рынку труда испортили настроение трейдерам. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю увеличилось на 13 тысяч, до 861 тысячи, вместо ожидавшегося снижения до 765 тысяч.
При этом рынки по-прежнему ждут новостей о принятии стимулирующего пакета на 1,9 триллиона долларов, предложенного президентом США Джо Байденом. Рост числа заявок на пособия по безработице подчеркнул актуальность поддержки экономики.
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