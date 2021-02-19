Доллар слабо дешевеет на общей неопределенности

Курс доллара в пятницу утром немного снижается на неопределенных перспективах восстановления американской экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.26 EET курс евро к доллару рос до 1,2093 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2088 доллара. Курс доллара к иене опускался до 105,57 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,66 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,02%, до 90,58 пункта.

В центре внимания валютных инвесторов состояние крупнейшей мировой экономики - США, и перспективы ее восстановления от кризиса, вызванного коронавирусом.

Инвесторы оценивают неоднозначную статистику. В начале недели она была достаточно позитивной - например, розничные продажи в США в январе выросли на 5,3% в месячном выражении после снижения на 1% в декабре. Однако вышедшие в четверг данные по рынку труда испортили настроение трейдерам. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю увеличилось на 13 тысяч, до 861 тысячи, вместо ожидавшегося снижения до 765 тысяч.

При этом рынки по-прежнему ждут новостей о принятии стимулирующего пакета на 1,9 триллиона долларов, предложенного президентом США Джо Байденом. Рост числа заявок на пособия по безработице подчеркнул актуальность поддержки экономики.