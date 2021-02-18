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Справочный курс гривны 18 февраля повышен на 7,51 коп до 27,8462 грн/$1
12:22 18.02.2021 |
Национальный банк 18 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 7.51 коп. до 27.8462 UAH/USD.
|Показатель
|17.02.2021
|18.02.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.9213
|27.8462
|0.269
Данные: НБУ
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