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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Справочный курс гривны 18 февраля повышен на 7,51 коп до 27,8462 грн/$1

12:22 18.02.2021 |

Финансы

 

Национальный банк 18 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 7.51 коп. до 27.8462 UAH/USD.

Показатель17.02.202118.02.2021%
Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$) 27.9213 27.84620.269

Данные: НБУ
 

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