Финансовые новости
- |
- 18.02.21
- |
- 13:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 17.02.2021
10:31 18.02.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|16.01.2021
|5.0750
|18.01.2021
|5.1078
|19.01.2021
|5.0938
|20.01.2021
|5.1160
|21.01.2021
|5.0463
|22.01.2021
|5.0950
|25.01.2021
|5.0746
|26.01.2021
|5.0792
|27.01.2021
|5.1333
|28.01.2021
|5.1389
|29.01.2021
|5.0813
|01.02.2021
|5.1143
|02.02.2021
|5.1267
|03.02.2021
|5.1208
|04.02.2021
|5.1572
|05.02.2021
|5.1250
|08.02.2021
|5.0542
|09.02.2021
|5.1300
|10.02.2021
|5.3625
|11.02.2021
|5.2944
|12.02.2021
|5.1283
|15.02.2021
|5.1438
|16.02.2021
|5.2346
|17.02.2021
|5.0993
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Заявление Рады по Майдану используют защитники беглецов в Россию - адвокат семей Героев Небесной сотни Виталий Тытыч
ТОП-НОВОСТИ
|Венедиктова блокирует задержание скандального главы Окружного админсуда Вовка, – НАБУ
|Вадим Денисенко: Чем старше избиратели, тем более высокий их процент требует досрочных перевыборов власти
|Украинское партизанское движение на Донбассе существовало всегда, но с начала 2021 года оно изрядно активизировалось
|Доллар на межбанке 17 февраля совсем перестали брать, и его курс рухнул вниз
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Приватбанк» требует отвода судьи по иску офшоров Суркисов на $350 миллионов
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 17.02.21
|Доллар 18 февраля дешевеет к основным мировым валютам
|Справочный курс гривны 18 февраля повышен на 7,51 коп до 27,8462 грн/$1
|Кабмин одобрил законопроект об агростраховании
|Генпрокурор о «деле ПриватБанка»: должен быть состав преступления
Это интересно
|Электрический кроссовер Skoda Enyaq получил спортивную версию
|Саудовская Аравия купила акции Electronic Arts, Activision Blizzard и Take-Two Interactive на сумму $3,3 млрд
|Капитализация SpaceX поднялась до $74 млрд после нового этапа финансирования
|Epic Games решила сражаться с Apple на новой территории: компания привлекла антимонопольные органы Европейского Союза
|Adidas AG начал подготовку к продаже бренда Reebok
|Представлена первая за долгое время гарнитура Xbox Wireless Headset для консолей и ПК
|В этом году сервис Google Stadia пополнится 100 играми, в числе первых FIFA 21