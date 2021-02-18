В ФРС назвали биткоин конкурентом золоту, а не доллару

Биткоин может соперничать с золотом, но имеет немного шансов стать альтернативной валютой. Такое мнение в эфире CNBC озвучил глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард.

«В своей политике ФРС отталкивается от тезиса, что экономика США и мировая экономика в целом будут и дальше опираться на американский доллар», - заявил он.

В ходе интервью Буллард не поддержал аргументы сторонников первой криптовалюты. Для него биткоин - просто одна из цифровых валют с высокой волатильностью. Он считает, что должна присутствовать некоторая стабильность как по отношению к конкурентам, так и к товарам и услугам для того, чтобы претендовать на нечто большее.

В беседе Буллард провел аналогии между биткоином и выпущенными коммерческими банками «фальшивыми долларами» в период гражданской войны 1861-1865 годов.





Ранее философ и автор культового произведения «Черный лебедь» Нассим Николас Талеб заявил, что биткоин не состоялся как платежное средство из-за высокой волатильности.







