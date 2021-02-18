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JPMorgan: высокая волатильность помешает биткоину удержать уровень $50 000
22:27 17.02.2021 |
Аналитики JPMorgan предположили, что биткоин не сможет удержать рекордный уровень цены до значительного снижения волатильности. Об этом стратег банка Николаос Панигирцоглу написал в заметке для инвесторов.
Он напомнил, что капитализация первой криптовалюты выросла на $700 млрд с сентября 2020 года. Аналитик объяснил такую динамику увеличением роли розничных инвесторов и трейдеров.
«Движения с января 2021 года вызваны в большей степени спекулятивными притоками. Для поддержания текущих цен потребуется увеличение доли реальных денег и сокращение числа розничных инвесторов», - заявил Панигирцоглу.
17 февраля цена биткоина пробила уровень $51 000.
Ранее в JPMorgan выразили готовность поддержать торговлю первой криптовалютой при наличии спроса со стороны клиентов.
Напомним, 10 февраля аналитики JPMorgan предположили, что крупные компании не последуют примеру Tesla и не инвестируют в биткоин из-за высокой волатильности актива.
По данным опроса финансовой фирмы Gartner, только 5% финансовых руководителей готовы рассмотреть размещение резервов в цифровом золоте.
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