JPMorgan: высокая волатильность помешает биткоину удержать уровень $50 000

Аналитики JPMorgan предположили, что биткоин не сможет удержать рекордный уровень цены до значительного снижения волатильности. Об этом стратег банка Николаос Панигирцоглу написал в заметке для инвесторов.

Он напомнил, что капитализация первой криптовалюты выросла на $700 млрд с сентября 2020 года. Аналитик объяснил такую динамику увеличением роли розничных инвесторов и трейдеров.

«Движения с января 2021 года вызваны в большей степени спекулятивными притоками. Для поддержания текущих цен потребуется увеличение доли реальных денег и сокращение числа розничных инвесторов», - заявил Панигирцоглу.

17 февраля цена биткоина пробила уровень $51 000.

Ранее в JPMorgan выразили готовность поддержать торговлю первой криптовалютой при наличии спроса со стороны клиентов.

Напомним, 10 февраля аналитики JPMorgan предположили, что крупные компании не последуют примеру Tesla и не инвестируют в биткоин из-за высокой волатильности актива.

По данным опроса финансовой фирмы Gartner, только 5% финансовых руководителей готовы рассмотреть размещение резервов в цифровом золоте.