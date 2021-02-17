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Банки в IV кв.-2020 продолжили наращивать гривневый кредитный портфель бизнеса и населения - обзор НБУ
13:41 17.02.2021 |
Украинские банки в октябре-декабре 2020 года продолжили наращивать гривневый кредитный портфель бизнеса и населения после падения в первом полугодии из-за коронакризиса, благодаря восстановлению экономической активности и снижению кредитных ставок, свидетельствует обзор банковского сектора, обнародованный на сайте Национального банка Украины (НБУ) в среду
Согласно ему, в том числе значительно активизировалось кредитование на покупку жилья, в частности, среднемесячные объемы ипотечных кредитов физлиц удвоились по сравнению с первым полугодием 2020 года.
Указывается, что доля неработающих кредитов в банковской системе сократилась в течение года с 48,4% до 41,0% вследствие списания с балансов неработающих кредитов, существеннее всего - государственными банками в четвертом квартале.
По данным НБУ, в октябре-декабре прошлого года объем кредитов рефинансирования утроился, а их доля в обязательствах возросла на 2,5 п.п. В то же время средства субъектов хозяйствования и физлиц оставались главным источником фондирования банков и составили 84,6% общей суммы обязательств
НБУ отметил, что в четвертом квартале продолжался прирост депозитов населения и бизнеса в банках, преимущественно в национальной валюте, в частности, за год валютные гривневые средства бизнес-клиентов увеличись на 2,2%, а гривневые - на 34,5%, за счет роста количества вкладов до востребования на 55,2%.
Согласно обзору, благодаря значительному притоку средств клиентов в гривне уровень долларизации в октябре-декабре прошлого года снизился на 3,1 п. п. - до 38,0%.
Как сообщается, главным вызовом для банковского сектора остается кредитный риск и потребность в дополнительном формировании резервов.
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